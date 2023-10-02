"Душа украинской песни". Умер народный артист Украины Андрей Верес

Что известно о народном артисте

"Не стало моего друга, души украинской песни - народного артиста Украины Андрея Вереса. Четыре десятилетия Андрей основывал и выращивал в высшем мастерстве многочисленные творческие группы, приобщился к созданию известного в мире ансамбля "Калина", создал в 1989 году и был художественным руководителем знаменитой мужской группы "Козацкие забавы", в последние годы занимался еще и местным женским хором "Перлина Петропавлівки", - написал Ющенко.

Андрей Верес возглавлял Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня".

"Благодаря его энтузиазму, украинская песня возрождалась в Киевской области с конца 1980-х годов и собирала аплодисменты в десятках стран мира до последних дней его активной творческой жизни - от Польши, Нидерландов и Великобритании до Перу, Эквадора или Южной Кореи. Его музыкальная дипломатия многое сделала для интереса к Украине, для ее восприятия в мире как страны талантливой, родины уникальной культуры с крепкими корнями", - добавил Ющенко.

Народному артисту было 68 лет (фото: facebook.com/Андрей Верес)

В последние годы Андрей Верес много помогал вооруженным силам, поддерживал патриотический дух на фронте.

Пока о причинах смерти артиста не сообщают. У него остался сын Максим и жена Галина. Прощание с Андреем Вересом прошло 2 октября в столице.

Андрей Верес много сделал для возрождения украинской музыки (фото: facebook.com/Андрей Верес)