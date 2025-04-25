"Душа компанії": як українці романтизують образ пияка і чому це небезпечно

За словами експерта, сприйняття алкоголю у країнах світу пов'язано з традиціями та загальним рівнем культури. А ще велике значення має, як зображають алкоголь у кіно, театрі та на телебаченні.

В Україні досі існують стереотипи, які були нав'язані суспільству ще у радянські часи. І на жаль, така ситуація не тільки в Україні.

"У радянському та пострадянському просторі образ пияка часто романтизують, тим самим легалізуючи його. Зазвичай це "душа компанії" - добрий, веселий персонаж. Але в реальному житті алкоголь часто використовується як спосіб притлумити тривожні думки, зняти стрес, "увімкнути" життя. Він змінює свідомість і дає короткочасне відчуття ейфорії. Але з часом рецептори притуплюються, і щоб досягти того самого ефекту, потрібно більше", - пояснює Олександр Карпусь.

Він додав, що ставлення до алкоголю - це частина нашої ментальності й українці часто керуються емоціями, а не розумом. І якщо ти не випив "до дна" - ти слабак.

"Якщо ти не випив до дна - ти ніби слабший, "здався". А ми ж - народ незламний, тож не допити - це наче визнати поразку. У компаніях часто знаходиться хтось, хто підбурює: "Пий більше!", "Не слабай!". Чому? Тому що їм некомфортно бачити поряд людину з сильною волею, яка здатна вчасно зупинитися. Їм потрібно, щоб усі були "на одному рівні", - пояснив експерт.