Дурнєв нарвався на критику Анатоліча після жартів про "Оземпік": згадали всі "гріхи" (відео)

Чому зірки посварилися

Так, Дурнєв прокоментував нове відео з Анатолічем, який нещодавно похизувався результатами схуднення. Відомо, що шоумену вдалося скинути 10 кілограмів, нині він важить 78.

І, як пожартував Дурнєв, нині Анатоліч став "ілюстрацією оземпікового обличчя". "Оземпік", про який писав артист, дійсно став надто популярним, хоча й несе чимало ризиків для тих, хто хоче з ним схуднути. І сам Анатолій вже спростував чутки про те, що користувався таким препаратом.

Дурнєв висміяв Анатоліча (скріншот)

"Запрошую тебе завтра на пробіжку. Починаємо о 7:00 на Богдана Хмельницького. Десь 12 км по центру. Потім о 10:00 граємо футбол на Баннікова. До 12 звільнишся. Якраз розкажу тобі все про "Оземпік", тільки не бухай сьогодні, бо вранці буде складно худнути", - відповів на такі жарти Анатоліч.

Відповідь Дурнєву (скріншот)

Він не став ігнорувати ані слова Дурнєва, ані коментарі юзерів. Також в суперечку втрутилася дружина ведучого - піарниця Юла.

"То лице багатодітного батька, який у війну робить ремонт дому, коли всі матеріали на ікс два. А ще лице людини, яка займається спортом 24/7. Нагадай, скільки у тебе марафонів? І дітей. А ще людини, яка щоранку веде ранкове шоу на радіо і прокидається о 5:00. І лягає після 23:00, бо вдома не сплять діти. А головне - людини, яка має силу волі нарешті за 10 років схуднула до кінця. А не просто плюс-мінус 10 кг", - написала вона.

Дружина Анатоліча відповіла Дурнєву (скріншот)

Окрім цього, ведучий пояснив, чому так гостро відреагував на жарт. Він згадав "гріхи" Дурнєва та перерахував його вчинки, які нині можуть багато кого обурити.

"Бо в мене загострене почуття несправедливості. Такі як Альоша Дурнєв не несуть відповідальності за свої слова. Він ляпає що хоче. Може збрехати про мене, наприклад, обіср*ти майданівців в 2014, отримати гроші за брехню в своїх відео, тягнути росіян в українське інфополе, а потім робити вигляд, що цього не було. Тому мені таке не подобається. Бо такі як він не несуть відповідальності за слова. А при зустрічі мордашку ховає під пахву", - заявив Анатоліч.

Коментарі Анатоліча (скріншот)

На ранок, коли Дурнєв не прийшов на пробіжку з Анатолічем, ведучий записав для нього відео. На ньому він показав шоумену жест, яким зазвичай "посилають" недоброзичливців.

"Анатоліч, не ображайся. Ти дуже гарний і красивий. Просто в тому відео з Альоной ти як з хреста знятий. Сам подивись, а з приводу побігати пишу в тг. Всім гарного дня", - відповів на це Дурнєв й поставив крапку у скандалі.