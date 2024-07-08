"Думала, що вижене з кабінету". Федишин розповіла про незручний момент під час зустрічі з Залужним

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Зі слів Федишин, яка веде активну волонтерську діяльність, вони з її чоловіком, продюсером Віталієм Човником, навідалися до колишнього головнокомандуючого Збройних сил України, а нині послом у Великій Британії з важливою метою.

Залужний особисто підписав сувенірну продукцію для концертів співачки.

"Валерій Федорович поставився дуже чуйно до нашого прохання зустрітися. Я навіть не очікувала такого, вийшла від нього під неймовірним враженням. Мабуть, недарма так наші люди його любить - це дійсно людина з великим серцем. Він погодився на нашу пропозицію одразу: "Іро, все підпишу", - поділилася Ірина.

Ірина Федишин і Валерій Залужний (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Втім, знаменитість каже, що просити про це їй було незручно, бо прапорів було аж 26 - по кількості концертів.

"Думаю: "Зараз вижене з кабінету, як скажу про таку кількість". А він: "Нема питань, давай". А Віталій ще виставляє на стіл три картини і кілька гільз. Ми їх привезли зі сходу від хлопців. У Львові обробили, оздобили візерунками. Я шепочу: "Забери, незручно". А Залужний: "Нема проблем", - пригадала зірка.

Ірина Федишин і Валерій Залужний (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

До слова, в середині липня виконавиця знову їде в тур - в Португалію та Чехію.

"Вчора я написала Валерію Федоровичу, поділилась результатами поїздки до США, дуже йому подякувала. В усьому цьому є його велика заслуга, бо прапори з підписом Залужного просто розліталися", - поділилася співачка.

Також вона додала, що Валерій відписав їй, що вони великі молодці, і порадив обов’язково трохи відпочити.

Зі свого туру Америкою та Канадою Ірина привезла 300 тисяч доларів, які спрямувала на допомогу фронту. На ці кошти її команда придбала 60 автомобілів для військових.