"Думала, що вижене з кабінету". Федишин розповіла про незручний момент під час зустрічі з Залужним

Співачка Ірина Федишин розповіла, як пройшла її зустріч з Валерієм Залужним, яка відбулася у Києві перед благодійним туром виконавиці Америкою та Канадою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки OBOZ.UA.
Зі слів Федишин, яка веде активну волонтерську діяльність, вони з її чоловіком, продюсером Віталієм Човником, навідалися до колишнього головнокомандуючого Збройних сил України, а нині послом у Великій Британії з важливою метою.
Залужний особисто підписав сувенірну продукцію для концертів співачки.
"Валерій Федорович поставився дуже чуйно до нашого прохання зустрітися. Я навіть не очікувала такого, вийшла від нього під неймовірним враженням. Мабуть, недарма так наші люди його любить - це дійсно людина з великим серцем. Він погодився на нашу пропозицію одразу: "Іро, все підпишу", - поділилася Ірина.
Ірина Федишин і Валерій Залужний (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Втім, знаменитість каже, що просити про це їй було незручно, бо прапорів було аж 26 - по кількості концертів.
"Думаю: "Зараз вижене з кабінету, як скажу про таку кількість". А він: "Нема питань, давай". А Віталій ще виставляє на стіл три картини і кілька гільз. Ми їх привезли зі сходу від хлопців. У Львові обробили, оздобили візерунками. Я шепочу: "Забери, незручно". А Залужний: "Нема проблем", - пригадала зірка.
Ірина Федишин і Валерій Залужний (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
До слова, в середині липня виконавиця знову їде в тур - в Португалію та Чехію.
"Вчора я написала Валерію Федоровичу, поділилась результатами поїздки до США, дуже йому подякувала. В усьому цьому є його велика заслуга, бо прапори з підписом Залужного просто розліталися", - поділилася співачка.
Також вона додала, що Валерій відписав їй, що вони великі молодці, і порадив обов’язково трохи відпочити.
Зі свого туру Америкою та Канадою Ірина привезла 300 тисяч доларів, які спрямувала на допомогу фронту. На ці кошти її команда придбала 60 автомобілів для військових.
Раніше Ірина Федишин записала емоційне відео через "багато дзвінків від військових".
Також вона розповідала, що їй намагався зірвати концерт пʼяний фанат Путіна.