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Дубинский выгулял в Раде "пошлый" галстук, который дороже прожиточного минимума украинцев (фото)

Новина українською →
Четверг 27 января 2022 21:14
Дубинский выгулял в Раде "пошлый" галстук, который дороже прожиточного минимума украинцев (фото) Фото: Александр Дубинский, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Нардеп Александр Дубинский в Верховной Раде щеголял галстуком с необычным вызывающим принтом, что напоминает мужские гениталии. Такой элемент одежды на бывшем "слуге народа" (был исключен из партии прошлой весной) - от известного британского модельера Вивьен Вествуд.

Политик в экстравагантном галстуке 27 января в парламенте попал в объектив камеры корреспондента "Апострофа" Романа Петушкова.

На кадрах видно, как Дубинский в зале заседаний расхаживает со своей обновкой, общается с коллегами и, судя по всему, комментирует приобретенный аксессуар.

На белом галстуке изображен, среди прочих фигур, красный элемент, который визуально напоминает "примитивно" нарисованные мужские гениталии.

Дубинский выгулял в Раде &quot;пошлый&quot; галстук, который дороже прожиточного минимума украинцев (фото)Дубинский выгулял в Раде &quot;пошлый&quot; галстук, который дороже прожиточного минимума украинцев (фото)Дубинский выгулял в Раде &quot;пошлый&quot; галстук, который дороже прожиточного минимума украинцев (фото)

Александр Дубинский пришел в Раду в экстравагантном галстуке от Vivienne Westwood (фото: Роман Петушков / apostrophe.ua)

Вивьен Вествуд считается основателем стиля панк в высокой моде. Также она известна как политический активист. В мире открыто более 500 бутиков Vivienne Westwood.

Стоимость галстука, который выбрал Дубинский для участия в заседании Рады, в среднем составляет около 100 евро (то есть приблизительно 3 230 гривен), что почти в полтора раза выше суммы минимальной пенсии в Украине (с 1 января 2022 года она составляет 1 934 гривны), и выше прожиточного минимума на одного человека (с 1 января составит 2 393 гривны).

Ранее мы писали, что депутаты носят в Верховную Раду дорогие брендовые сумки, и называли заоблачные цены.

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