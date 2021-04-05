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В Дубае девушки устроили на крыше массовый стриптиз: среди них есть и украинки

Автор: Людмила Жукова

В Дубае задержали девушек, которые устроили откровенную фотосессию на вершине одного из небоскребов. Все дамы - уроженки СНГ. Теперь им грозит штраф и тюремный срок.

Об этом сообщается в издании ABC news.

Ранее в интернете появилась видеозапись, сделанная из окна соседнего небоскреба. На записи можно увидеть, как на балконе с прозрачными бортами выстроилась около десятка девушек. Из одежды на них не было ничего. В этот момент их сзади снимал фотограф.

По некоторым данным, все участницы фотосессии - уроженки России, Украины, Беларуси и Молдовы. Задержанным грозит тюремное заключение на срок до шести месяцев и штраф в размере 5000 дирхамов (около 40 тыс. грн), а организатору съемки "светит" до 18 месяцев тюрьмы.

Отметим, что в ОАЭ запрещены публичные поцелуи и употребление алкоголя, хотя власти страны достаточно лояльны к иностранцам. Однако в данном случае девушки явно переборщили.

В Дубае массово разделись девушки из СНГ (фото: 7news.com.au)

"Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику эмиратского общества", - говорится в заявлении полиции Дубая.

Как мы ранее писали, в Киеве руфер устроил стриптиз на крыше высотки, экстремала сняли на видео.

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