В Киеве руфер устроил стриптиз на крыше высотки: экстремала сняли на видео

В Киеве парень прогуливался по перилам на крыше многоэтажки (коллаж РБК-Украина)

Киевлянин устроил опасное "шоу" на крыше многоэтажки возле моста Патона

В Киеве мужчина взобрался на крышу многоэтажки и устроил очень опасное "представление" - стал ходить по перилам, при этом снимая с себя одежду.

Инцидент сняли на видео очевидцы. Неожиданный "стриптиз" руфера произошел в районе Березняки недалеко от моста Патона на левом берегу столицы, передает издание Vgorode.ua на странице в Facebook.

Отмечается, что нескромный смельчак балансировал на скользких перилах, при этом риск сорваться вниз был довольно высокий.

"Кода ему надоело ходить по перилам, он начал раздеваться", - говорится в публикации.

Такое поведение мужчины на крыше высотки напугало пользователей сети - на кадрах видно, как неадекват на одной ноге мог еле устоять и шатался из стороны в сторону.

На Березняках заметили неадеквата, разгуливающего на крыше высотки. Парень балансировал на скользких перилах, рискуя сорваться вниз. Кода ему надоело ходить по перилам, он начал раздеваться. Очевидцы засняли все на видео. Опубліковано Vgorode.ua Пʼятниця, 4 вересня 2020 р.

Видео: В Киеве мужчина устроил "стриптиз" на крыше высотки

Ранее сообщалось, что в Киеве Кличко грозил сбросить с моста руфера Мустанга, который покорял очередную высоту и снимал это на видео.

Также мы писали о том, что недавно в Днепре дети занимались опасным развлечением прямо на дороге на проезжей части.