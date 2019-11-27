ДТП с Николаем Кулебой и детьми обрастает скандальными подробностями (фото)

Николай Кулеба попал в ДТП в с детьми (коллаж: РБК-Украина)

В ДТП с Николаем Кулебой в Чабанах пострадало четыре человека

Детский омбудсмен Николай Кулеба с двумя сыновьями попал в ДТП в Чабанах Киевской области. В результате аварии серьезно пострадали дети Кулебы - старший Тимофей и 10-летний Елисей. Омбудсмен, а также 21-летний водитель Volkswagen, с которым столкнулась Toyota Camry Кулебы также получили травмы, но их жизни ничего не угрожает.

Водителя второго авто направили в Киево-Святошинскую больницу, и журналисты решили попасть к нему, чтобы узнать о его состоянии. Но в приемном их не пустили, директор сослался на "тайну следствия", а вскоре после прибытия СМИ, к больнице приехала вооруженные люди. Об этом пишет журналист Назар Приходько.

Отметим, что медицинское учреждение, куда направили водителя Volkswagen, находится в Боярке под Киевом. Николай Кулеба и его старший сын находится в Феофании, а младший - в "Охматдете".

ДТП с Николаем Кулебой (водитель Volkswagen, фото: facebook.com/pumamgo)

По словам Назара Приходько, в приемном отделении их "отфутболили" в регистратуру, но там тоже сказали, что ничего не знают, и отправили к замглавврача. Последний в свою очередь направил журналистов к директору.

Директор же заявил, что не пустил даже "центральные телеканалы" и ссылался на "тайну следствия". После того, как журналисты вернулись в приемное, их начала выталкивать какая-то охранная фирма. А далее подъехали "автоматчики".

ДТП с Кулебой обрастает скандальными подробностями (фото: facebook.com/pumamgo)

"Мы так и не смогли добраться до парня... Единственное, что знаю: он лежит в травматологии (2 этаж) и "очень много спит". Эту фразу сказала мне одна из медработниц..." - пишет Приходько.

Журналист говорит, что впервые сталкивается с подобной ситуацией, когда к пострадавшему в ДТП не допускают представителей СМИ.

"Видно, что парня "капсулюють", не дают говорить. Каждый журналист подтвердит: после ДТП мы спокойно общаемся с пострадавшими, которые рассказывают, как оно было... а тут... "Низя", - пишет Приходько.

ДТП с Кулебой обрастает скандальными подробностями (скрин: facebook.com/pumamgo)

Напомним, авария произошла около 14:00 в воскресенье, 24 ноября, в Чабанах неподалеку от Киева. На видео с камер наблюдения видно, что Николай Кулеба нарушил ПДД, проехав на красный свет. Кроме того, по некоторым данным, ни водитель, ни старший сын уполномоченного по правам ребенка не были пристегнуты, а младший ехал без автокресла.

Відео ДТП з уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою! Нагадаю, він був у автівці разом з двома синами. Наразі Кулеба в реанімації у важкому стані. Як звучить: ""Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, порушивши ПДР потрапив у моторошну ДТП. В автівці знаходились два його сина. Старший, Тимофій, знаходиться у вкрай тяжкому стані в реанімації"... Мій Телеґрам: https://t.me/NazarPrykhodkoPlus Опубліковано Назаром Приходьком Неділя, 24 листопада 2019 р.

Николай Кулеба попал в ДТП с детьми (видео: facebook.com/pumamgo)