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Под Киевом водитель с ребенком на руках влетел в забор: ехали на рыбалку

STYLERЖизнь    07.10.2019 - 17:31
Под Киевом водитель с ребенком на руках влетел в забор: ехали на рыбалку
Смертельное ДТП под Киевом (Коллаж РБК-Украина)

Водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в стену

В Киевской области, в Володарском районе, произошла трагическая авария. 33-летний житель города Бровары посадил на колени своего семилетнего сына и поехал на рыбалку. Детали трагедии сообщили в главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

В воскресенье вечером, 6 октября, произошло трагическое ДТП в селе Надросовка Володарского района Киевской области, которое стоило жизни маленькому ребенку.

Отец посадил семилетнего мальчика на колени и поехал по трассе на рыбалку. В какой-то момент мужчина не справился с управлением автомобиля и вылетел в кювет.

Под Киевом водитель с ребенком на руках влетел в забор: ехали на рыбалку

Под Киевом в ДТП погиб ребенок (Фото: Национальная полиция Украины)

Автомобиль столкнулся с бетонным ограждением. Мальчик погиб на месте аварии еще до приезда врачей скорой помощи. Водителя в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию.

"Полицейские установили, что 33-летний житель Броваров с пасынком ехали на рыбалку, мальчик сидел на коленях у отца. На закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где столкнулся с бетонным ограждением", - рассказали в полиции.

Что побудило мужчину посадить ребенка за руль – выяснить пока не удалось. Полиция Киевской области расследует данную трагедию и выясняет все обстоятельства происшествия.

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