В ДТП под Киевом погибла семья: стало известно о состоянии выжившего мальчика

Что известно про выжившего ребенка в ДТП под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Врачи рассказали про ребенка, который выжил в ДТП под Киевом 12 июля

Единственный выживший в жутком ДТП под Киевом 12-летний мальчик находится в больнице. Вся семья ребенка - мать, отец, 8-летняя сестра и 10-летний брат - погибли по вине пьяного водителя, что вылетел на встречку на Старообуховской трассе вечером воскресенья, 12 июля.

Теперь же стало известно о том, что с ребенком. Хуже ему не стало, но врачи говорят, про стабильно тяжелое состояние, пишет Страна. Медики продолжают бороться за жизнь ребенка.

А вот Антон Желепа, 39-летний виновник страшной аварии, оказался неоднократно судимым пьяницей-дебоширом. Недавно всплыло скандальное видео с ним, которое вносит ясность, что он из себя представляет.

Позже появилась информация от родственников семьи. Мальчик находится в реанимации "Охматдета", состояние тяжелое, но ему лучше.

"Скажу лишь что сегодня ему лучше, интенсивисты и хирурги "Охматдет" творят чудеса. Состояние стабильно тяжелое. Без деталей", - написал Влад Антонов на странице Facebook dtp.kiev.ua.

Родным можно финансово помочь на карту ПриватБанка 4731219610940540 или

Монобанка 4441114444314247 (Цурканов И. М.). Это дядя мальчика Игорь (брат погибшего водителя).

"Просьба от Игоря, нужны 4 места на похороны (не кремацию) на Южном кладбище, кто может содействовать, просьба связаться со мной 093771333 Влад", - добавил Антонов.

Напомним, авария произошла под Киевом 12 июля около 19:00. Антон Желепа находился за рулем элитного внедорожника Mercedes GLE 250D 4 Matic. Он отделался ушибами, а четверо из пяти членов семьи в Hyundai Tucson погибли. Жена, муж и 8-летняя дочь на месте, 10-летний сын - в больнице.

Антон Михалович Желепа проживает в Киеве на Позняках. Является уроженцем России (Пермский край), но гражданином Украины. На месте ДТП драггер показал 1,37 промилле и признаки наркотического опьянения.

Как оказалось, авто принадлежит семье, на которую работал Желепа. Сейчас виновник аварии находится под охраной в больнице. Завтра, 14 июля, ему вероятно будут избирать меру пресечения.