У ДТП під Києвом загинула сім'я: стало відомо про стан хлопчика, що вижив

Що відомо про вцілілу дитини у ДТП під Києвом (колаж: РБК-Україна)

Лікарі розповіли про дитину, яка вижила у ДТП під Києвом 12 липня

Єдиний вцілілий у страшній ДТП під Києвом 12-річний хлопчик знаходиться у лікарні. Вся сім'я дитини - мати, батько, 8-річна сестра і 10-річний брат - загинули з вини п'яного водія, що вилетів на зустрічну на Старообухівській трасі ввечері неділі, 12 липня.

Тепер же стало відомо про те, що з дитиною. Гірше йому не стало, але лікарі говорять, про стабільно важкий стан, пише Страна. Медики продовжують боротися за життя дитини.

А ось Антон Желепа, 39-річний винуватець страшної аварії, виявився неодноразово судимим п'яницею-бешкетником. Нещодавно спливло скандальне відео з ним, яке вносить ясність, що він із себе представляє.

Пізніше з'явилася інформація від родичів сім'ї. Хлопчик перебуває в реанімації "Охматдиту", стан тяжкий, але йому краще.

"Скажу лише, що сьогодні йому краще, інтенсивісти і хірурги "Охматдиту" творять чудеса. Стан стабільно важкий. Без деталей", - написав Влад Антонов на сторінці Facebook dtp.kiev.ua.

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Монобанку 4441114444314247 (Цурканов І. М.). Це дядько хлопчика Ігор (брат загиблого водія).

"Прохання від Ігоря, потрібні 4 місця на похорони (не кремацію) на Південному кладовищі, хто може сприяти, прохання зв'язатися зі мною 093771333 Влад", - додав Антонов.

Нагадаємо, аварія сталася під Києвом 12 липня близько 19:00. Антон Желепа перебував за кермом елітного позашляховика Mercedes GLE 250D 4 Matic. Він відбувся забоями, а четверо з п'яти членів сім'ї в Hyundai Tucson загинули. Дружина, чоловік та 8-річна дочка на місці, 10-річний син - у лікарні.

Антон Михайлович Желепа проживає у Києві на Позняках. Є уродженцем Росії (Пермський край), але громадянином України. На місці ДТП драггер показав 1,37 проміле і ознаки наркотичного сп'яніння.

Як виявилося, авто належить родині, на яку працював Желепа. Зараз винуватець аварії знаходиться під охороною в лікарні. Завтра, 14 липня, йому, ймовірно, будуть обирати запобіжний захід.