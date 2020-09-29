ДТП в Киеве возле Байкового кладбища: авто влетело в толпу цветочников (видео)

ДТП в Киеве возле Байкового кладбища (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве автомобиль ВАЗ протаранил цветочные палатки с венками и продавцами возле кладбища

Возле Байкового кладбища произошло жуткое ДТП. Автомобиль ВАЗ влетел в толпу продавцов, которые продают цветы возле входа в кладбище.

Как рассказали очевидцы, авария произошла на пересечении улиц Гринченко и Байковой. Автомобиль ВАЗ столкнулся с иномаркой Nissan. От удара ВАЗ вылетел на тротуар и просто снес палатки с цветами и продавцами. Видео инцидента разместили на Instagram-странице "Магнолия ТВ".

В аварии, по предварительной информации, виноват водитель автомобиля ВАЗ. Якобы он не предоставил преимущество в движении машине, которая двигалась навстречу. От удара иномарка осталась на перекрестке, а ВАЗ вылетел на палатки с цветами и венками, а также сбил 18-летную девушку. Далее машина по инерции пролетела еще несколько метров и сбила еще несколько палаток. Продавцы из других точек успели отскочить в сторону.

Известно, что в ДТП пострадали четыре человека, 18-летняя девушка и водитель автомобиля Nissan были госпитализированы. Пассажир автомобиля ВАЗ получила травмы – женщину зажало в салоне и спасателям пришлось ее вытаскивать.

ДТП возле Байкового кладбища (Фото: Магнолия ТВ)

Водитель ВАЗ не пострадал, но находится в шоковом состоянии. Он сообщил, что не заметил иномарку, которая ехала навстречу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве пьяный таксист влетел в столб.

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