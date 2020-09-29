В Киеве пьяный таксист устроил переполох: выпил вина и начались приключения

В Киеве таксист за рулем выпил бутылку вина
В Киеве задержали горе-таксиста, который устроил переполох. Пьяный водитель сбил машиной отбойник, а потом угодил в столб. Как оказалось, водитель работал с 5 утра до 10 вечера и решил расслабиться, купив бутылку вина. Мужчина решил выпить половину прямо за рулем. Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Как признался сам водитель, он работал с 05:00 утра и до 22:30. В 22:30 решил приобрести себе вина и по дороге домой выпил половину бутылки. Затем его немного пригрузило и он задремал. Проснулся уже от удара. К счастью, никто, кроме самого горе-таксиста, не пострадал. Кстати, заметили его правоохранители из взвода сопровождения, когда тот складівал запчасти в авто и собирался бежать", - сказано в сообщении.
К счастью, пьяного водителя успели задержать и передали патрульным.
В Киеве задержан пьяный таксист
В комментариях украинцы возмутились пьянством за рулем.
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