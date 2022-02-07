ДТЭК приобщился к изданию книги лауреата Пулитцеровской премии Дэниела Ергина

"Развитие энергетической сферы отражает уровень и потенциал развития цивилизации. Сегодня на наших глазах происходят определяющие события, от которых будет зависеть будущее мира. Начаты гонки по достижению нулевых выбросов СО2 и на кону не только спасение нашей планеты и построение нового, более экологичного и более чистого мира , а также и изменение геополитических сфер влияния.Борьба за природные ресурсы или территории уступила конкуренции за технологии, инвестиции, таланты. Украина, как и ни одна другая страна или компания, не может избежать этой гонки. Технологии - новое "топливо" развития, от которого будет зависеть успех энергетической трансформации Украины, а следовательно и место, которое мы займем в новом мире, на новой карте", - отметил в предисловии к книге Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

Дэниел Ергин в своей книге рассказывает как геополитика, энергетические трансформации и изменение климата определят будущее планеты и как будет выглядеть новая карта мира уже в ближайшем будущем. Анализируя прошлое и экстраполируя его на будущее автор дает всеобъемлющую панораму масштабных изменений, которые коснутся почти каждой страны мира.