ДТЕК долучився до видання книжки лауреата Пулітцерівської премії Деніела Єрґіна

"Розвиток енергетичної сфери відображає рівень та потенціал розвитку цивілізації. Сьогодні на наших очах відбуваються визначальні події, від яких буде залежати майбутнє світу. Розпочато перегони по досягненню нульових викидів СО2 і на кону не лише порятунок нашої планети та побудова нового, більш екологічного й чистішого світу, а також і зміна геополітичних сфер впливу. Боротьба за природні ресурси чи території поступилася конкуренції за технології, інвестиції, таланти. Україна, як і жодна інша країна чи компанія, не може уникнути цих перегонів. Технології - нове "паливо" розвитку, від яких буде залежати успіх енергетичної трансформації України, а отже й місце яке ми займемо в новому світі, на новій карті", - зазначив у передмові до книжки Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК.

Деніел Єрґін у своїй книзі розповідає як геополітика, енергетичні трансформації та зміна клімату визначать майбутнє планети та як виглядатиме нова карта світу уже в найближчому майбутньому. Аналізуючи минуле та екстраполюючи його на майбутнє автор дає всеохопну панораму масштабних змін, які торкнуться чи не кожної країни світу.