"Друзья" впервые высказались о смерти Мэттью Перри. Их слова доводят до слез

Новость о том, что внезапно и несвоевременно ушел из жизни Мэттью Перри , стала шоком для его коллег из легендарного сериала "Друзья". Актеры уже выпускали совместное заявление после смерти знаменитости, но сегодня Мэтт Леблан и Кортни Кокс заговорили о личном горе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсети артистов.

Мэтт Леблан почтил память друга

59-летний актер опубликовал в своем блоге послание покойному Мэттью. В нем он поделился своими чувствами, связанными с его гибелью.

"Друзья" (фото: instagram.com/mleblanc)

"Мэтью. С тяжелым сердцем я прощаюсь с тобой. Дни, которые мы провели вместе, - среди лучших в моей жизни. Было честью сниматься с тобой и называть тебя другом. Я всегда буду с улыбкой думать о тебе и никогда тебя не забуду. Никогда. ", - написал Леблан.

Даже в тяжелое время он нашел в себе силы, чтобы пошутить. Да, он вспомнил, что Перри не успел отдать ему старый долг.

Мэтт Леблан и Мэттью Перри (фото: instagram.com/mleblanc)

"Расправь свои крылья и лети, брат, ты наконец-то свободен. Люблю тебя сильно. И считаю, что те 20 баксов, которые ты одолжил у меня, теперь точно останутся у тебя", - добавил он.

Кортни Кокс также обратилась к покойному товарищу

Актриса, игравшая в сериале любимую девушку Чендлера Бинга (Перри), поблагодарила за каждую минуту, проведенную с ним, и сказала, что скучает каждый день.

"Когда ты работаешь с кем-то так тесно, как я с Мэтью, есть тысячи моментов, которыми я хотела бы поделиться", - написала Кортни.

Также она опубликовала отрывок из финала четвертого сезона сериала "Друзья" под названием "Эпизод со свадьбой Росса".

В этой сцене Моника и Чендлер вместе просыпаются в постели, а зрители студии сходят с ума.

"На данный момент это один из моих любимых отрывков. Чтобы рассказать немного предыстории, у Чендлера и Моники должен был быть роман на одну ночь в Лондоне. Но из-за реакции публики это стало началом их истории любви. В этой сцене, прежде чем мы начали сниматься, он прошептал мне забавную фразу. Он часто делал подобные вещи. Он был забавным и добрым", - подытожила Кокс.