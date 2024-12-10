Молоду дружину Павліка захейтили за поцілунки з 3-річним сином у губи: вона відповіла

Так, блогерка вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками у Stories. Один із фоловерів запитав, навіщо вона цілує дитину в губи.

На що Репяхова відповіла, що "поцілунки у губи - особистий вибір кожної сім'ї".

"Такий поцілунок не є єдиним проявленням любові. Спеціально я ніколи не цілую сина в губи, виключно з його ініціативи. Це важливий момент!" - наголосила дружина Павлика.

Також вона зазначила, що часто обіймає та цілує 3-річну дитину.

"Я знаю, що саме для моєї дитини дуже важливі тактильність і сенсорне насичення. На мою думку, так я створюю атмосферу довіри, захищеності та взаєморозуміння", - наголосила Репяхова.

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Зазначимо, що Катерина вже не раз стикалася з хейтом на свою адресу: деякі постійно критикують зовнішність і стиль одягу блогерки, інші не розуміють її вибір - стосунки з чоловіком, який набагато старший. Як відомо, Репяхова - четверта дружина Віктора Павліка, яка молодша за нього на 28 років.

Катерина Репяхова із сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

Також дістається і за те, що блогерка чесно розповідає про те, як вона допомагає своїй дитині заговорити. Нагадаємо, її 3-річний син має затримку мовного розвитку, і дружина Павліка показує весь шлях, який вони проходять, щоб вирішити цю проблему. Не раз їй прилітали коментарі про те, що її дитина - "інвалід" та "аутист". Проте дівчина не церемониться з хейтерами та відповідає їм.

Блогерка відповіла хейтерам (фото: instagram.com/repyahovakate)