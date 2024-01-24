Дружина Оззі Осборна намагалася накласти на себе руки. Стала відома причина
Відома телеведуча Шерон Осборн поділилася шокуючим одкровенням про спробу самогубства після того, як дізналася про зраду свого чоловіка, культового британського рок-співака Оззі Осборна.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.
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71-річна Шерон розповіла про болісний досвід, пов'язаний зі зрадою 75-річного Оззі.
"Він завжди, завжди мав прихильниць, і я так звикла до цього", - поділилася телеведуча.
Оззі Осборн з дружиною (фото: instagram.com/sharonosbourne)
Однак, за її словами, коли зрада набуває особистого характеру, це стає "зовсім іншим", адже з'являється емоційна прив'язаність.
У своєму розпачі Шерон прийняла велику кількість пігулок, і, як вона розповіла, зачинилася в спальні, де її виявила покоївка.
"Я так втомилася від усього цього, він розбивав моє серце. І я просто подумала: "Мої діти підросли, з ними все гаразд, і вони можуть самі про себе подбати". Тому я замкнулася в спальні", - говорить Шерон.
На щастя для жінки, покоївка в цей час зібралася прибрати в її спальні. Вона забила на сполох, коли не змогла достукатися до господині. Дружину музиканта відкачали.
Оззі Осборн з дружиною (фото: instagram.com/sharonosbourne)
Нагадаємо, шлюб подружжя, який тривав з 1982 року, зазнав серйозного випробування 2 травні 2016 року, коли стало відомо про інтимний зв'язок Оззі з перукаркою.
Наступні кілька місяців були наповнені різноманітними подіями, включно з лікуванням Оззі від сексуальної залежності та подальшим поновленням шлюбних обітниць пари у Лас-Вегасі у 2017 році.
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