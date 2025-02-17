MONATIK розповів, як його дружина народжувала у бомбосховищі і чи був він на пологах

Співак MONATIK розповів, як його дружина Ірина народжувала у бомбосховищі і чи був він на пологах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця у програмі "Ранок у великому місті".

Дмитро Монатік і його дружина Ірина стали батьками втретє в кінці минулого року. У них народився ще один синочок.

Пологи, на яких був присутній виконавець, проходили у бомбосховищі, і це було свідомо прийняте рішення пари.

"Я був на пологах, так, дружина народжувала в бомбосховищі, тому що якраз за день до цього дуже сильно лупили по Києву, дуже гриміло. Попросили в лікарів, давайте відразу народжувати в бомбосховищі, якщо раптом буде обстріл", - зізнався співак. Дмитро Монатік з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/irishamonatik)

Артист також поділився, що ім'я для сина було обрано не випадково. Хоча він не розкрив самого імені, але розповів, як вони з коханою приймали рішення.

Виявилося, що Дмитру ім'я наснилося.

"Я відкрив очі і назвав ім'я, яке мені дуже сподобалося в секунді. Іріша сказала: "Вау! Да! Це воно", - пригадав виконавець.

Відзначимо, що Дмитро та Ірина разом вже 15 років. Подружжя виховує також двох синів - Платона і Данила.