Дружина Ліонеля Мессі показала, як носити капелюх від українського бренду (фото)

Дружина Мессі засвітилась у капелюсі від українського бренду

Антонелла Рокуццо без сумніву є однією з наймодніших жінок у світі, оскільки вона має можливість обирати все, що бажає. А обирає жінка якісні, стильні та трендові речі, що допомагають їй створювати цікаві образи.

Українські бренди за останні роки просто заполонили соціальні мережі голлівудських зірок, адже наші дизайнери вкладають всю душу у виробництво своїх речей. Вони намагаються створити унікальні, зручні, стильні та оригінальні речі, наповнені сенсом.

Можливо, саме через цю душевність та унікальність дизайнів, закордонні зірки дуже полюбили речі українського виробництва. І дружина одного з найкращих футболістів світу не стала виключенням.

У своїй Instagram-stories Рокуццо продемонструвала, сірий капелюх від Романа Багінського, що за своєю формою більше схожа на панаму. Вона поєднує в собі два відтінки сірого, світлий та темний.

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Також Антонелла одягнена у сірі брюки, що гармоніюють з головним убором та у чорній кофтинці. Також чорні колготи з великими кружечками виглядають з під стильних штанів.

Варто сказати, що такий образ дуже личить дружині футболіста, адже вона має темні карі очі та каштанове волосся, а світлий одяг допомагає їй відтінити образ та зробити його більш свіжим та романтичним.

Загалом український бренд Ruslan Baginskiy вже протягом багатьох років у Голлівуді обирають такі зірки, як: