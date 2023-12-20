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Дружина Ліонеля Мессі показала, як носити капелюх від українського бренду (фото)

Антонелла Рокуццо (фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)
Автор: Юлія Любченко

Дружина всесвітньо відомого футболіста Ліонеля Мессі одна з тих знаменитостей, які обирають аксесуари від українського дизайнера Романа Багінського.

Про те, яку саме шляпу вибрала Антонелла Рокуццо, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories дружини футболіста.

Дружина Мессі засвітилась у капелюсі від українського бренду 

Антонелла Рокуццо без сумніву є однією з наймодніших жінок у світі, оскільки вона має можливість обирати все, що бажає. А обирає жінка якісні, стильні та трендові речі, що допомагають їй створювати цікаві образи. 

Українські бренди за останні роки просто заполонили соціальні мережі голлівудських зірок, адже наші дизайнери вкладають всю душу у виробництво своїх речей. Вони намагаються створити унікальні, зручні, стильні та оригінальні речі, наповнені сенсом. 

Можливо, саме через цю душевність та унікальність дизайнів, закордонні зірки дуже полюбили речі українського виробництва. І дружина одного з найкращих футболістів світу не стала виключенням. 

У своїй Instagram-stories Рокуццо продемонструвала, сірий капелюх від Романа Багінського, що за своєю формою більше схожа на панаму. Вона поєднує в собі два відтінки сірого, світлий та темний. 

Скриншот

Також Антонелла одягнена у сірі брюки, що гармоніюють з головним убором та у чорній кофтинці. Також чорні колготи з великими кружечками виглядають з під стильних штанів. 

Варто сказати, що такий образ дуже личить дружині футболіста, адже вона має темні карі очі та каштанове волосся, а світлий одяг допомагає їй відтінити образ та зробити його більш свіжим та романтичним. 

Загалом український бренд Ruslan Baginskiy вже протягом багатьох років у Голлівуді обирають такі зірки, як: 

  • Бейонсе
  • Белла Хадід
  • Періс Хілтон
  • Мадонна
  • Тейлор Свіфт
  • Ніколь Потуральскі
  • Кара Деневіль.

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