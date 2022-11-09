Дружина Арестовича про політичні амбіції чоловіка: "Буде хорошим президентом"

Відповідаючи на питання ведучої про нещодавню заяву Арестовича в одному з інтерв'ю про те, що якщо Володимир Зеленський не балотуватиметься на другий термін, то він сам "з радістю" піде в президенти, Анастасія з посмішкою згадала історію їхнього знайомства.

"Коли ми ще з ним зустрілися, він сказав - я буду президентом", - пригадала вона.

Чи готова стати дружиною президента?

Анастасія також висловилася про те, чи вона готова гіпотетично впоратися з роллю першої леді, з усією відповідальністю виконуючи відповідні зобов'язання.

"Я можу скільки завгодно про це думати... Будемо дивитися за обставинами. Я не думаю, що Олена Зеленська теж колись думала, що вона стане дружиною президента", - зазначила вона.

Яким президентом може бути Арестович?

Розмірковуючи про таку можливість, Анастасія поділилася думками, що, як їй здається, Арестович "буде хорошим президентом", і розсміялася. Але після вже без іронії озвучила думку, на чому б сконцентрував увагу її чоловік у разі обрання на високу посаду глави держави, і що зміг би зробити.

"Насправді для мене, як мами, важливо, щоб така ситуація, як зараз (війна, - Ред.) - більше ніколи не повторилася. Тому що ми - мами хлопчиків. І коли починався конфлікт у 2014 році, деяким хлопчикам було по 14 років, які зараз воюють. Я не думаю, що вони тоді думали, що їхня доля складеться таким чином...

У моїх інтересах - щоб таке не повторилося. І я впевнена, що Олексій може провести такі зміни в країні, створити такі умови, щоб справді такий конфлікт більше не повторився. Щоб Україна була настільки сильною, щоби більше не виникла ситуація, коли в когось з'явиться думка, що таке можливо - приходити на нашу територію і щось відібрати”, - наголосила Анастасія.

Відео: дружина Олексія Арестовича висловилася про амбіції чоловіка та розповіла, яким би він був президентом