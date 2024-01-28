Дружина Анатоліча назвала причину, чому ведучий досі не став на військовий облік

Через що Анатоліч не зміг стати на військовий облік

За словами Юли, в Україні складна система, яку варто змінити.

У той час як у Нью-Йорку є великі залізні бокси для військових, де можна залишити свої координати.

Дружина шоумена поскаржилася на роботу ТЦК (фото: instagram.com/yulattt)

"Мій чоловік у четвер намагався це зробити двічі, але не зміг, бо дуже велика черга. Працюють двічі на тиждень із перервою на обід", - поділилась піарниця.

Яцечко вважає, що на час війни систему варто було спростити, адже людина може прийняти рішення вступити до лав ЗСУ спонтанно.

Однак через надто велику чергу можна і передумати.

Дружина шоумена поскаржилася на роботу ТЦК (фото: instagram.com/yulattt)

“Необхідно рекрутингову компанію зробити по-іншому. Повинна бути якась спрощена система і дуже багато варіантів, щоб людина, яка спонтанно захотіла захищати свою країну або прийшла, то не стояла у черзі й чекала довго, тому що в черзі можуть бути історії різні й людина може передумати”, - каже дружина шоумена.

Сам Анатоліч планує ще раз спробувати стати на облік наступного тижня.