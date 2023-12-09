Дружина Анатоліча назвала найдорожчі подарунки від чоловіка: машини, прикраси, подорожі

Піарниця Юла, багатодітна мама та дружина відомого українського ведучого Анатолія Анатоліча, розповіла про подарунки від чоловіка. Жінка отримувала чимало презентів від коханого.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Юла розповіла у новому подкасті "Розлючена", який випускає блогерка Аліна Шаманська.
Ведучий та його кохана живуть у шлюбі вже понад 13 років. Вони виховують трьох дітей: двох доньок та сина. За час життя у шлюбі Юла отримала від чоловіка чимало подарунків.
"Ну подорожі, по-перше, це дуже дорогий подарунок, якщо це можна так оцінювати в грошах. Обручка - дуже дорогий подарунок, машини", - зізналася дружина Анатоліча.
Юла розповіла, що отримала автівку, яку вона та Шаманська назвали "кубіком" (Mercedes-Benz G), коли була вагітною. Як виявилося, вона здогадувалася, що отримає машину. Але не думала, що це буде саме транспорт преміального класу.
"Я здогадувалась, що буде якась нова машина, тому що я давно хотіла змінити. Але була вражена саме цим вибором. І ще, це знаєш, не у Толіному стилі. Оце вішати банти, робити це публічно. Просто він знає, що це б сподобалось мені, і він так зробив. Мені сподобалось", - пояснила дружина Анатоліча.
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