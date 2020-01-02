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Есть и другие аспекты: Арнольд Шварценеггер сделал печальное заявление

STYLERЖизнь    02.01.2020 - 15:31
Есть и другие аспекты: Арнольд Шварценеггер сделал печальное заявление
Арнольд Шварценеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Голливудский актер удивил своих фанатов печальным известием

Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер решил закончить свою актерскую карьеру. Как отмечает издание NewFormat, железный Арни был шокирован кассовым провалом фильма "Терминатор: Темные судьбы".

72-летний актер Арнольд Шварценеггер так расстроился провалом последнего фильма, что задумался о том, чтобы закончить свою кинематографическую карьеру. Первые два фильма фантастической саги о борьбе человека с машинами стали хитами и даже обрели статус культовых фильмов.

После этого было снято еще четыре кинокартины и по мнению критиков, каждый следующий фильм становился хуже предыдущего. Вероятно, что седьмого фильма уже не будет.

Третья, четвертая и пятая части "Терминатора" принесли студии и своему создателю Джеймсу Кэмерону доход, и были надежды на то, что и шестая часть станет успешной. Однако чуда не произошло и фильм за первый месяц проката собрал всего 250 миллионов долларов.

Терминатор: Темные судьбы - официальный трейлер

На его создание ушло около 180 миллионов долларов, еще 50 на рекламу. Половину кассовых сборов уходит кинотеатрам, вторая половина – студии. Фильм был признан убыточным.

Источники из окружения Арнольда Шварценеггера рассказали, что актер был потрясен провалом. Он выразил мнение, что для нового поколения зрителей история о Терминаторе уже не так актуальна, потому шестой фильм был признан худшим.

Однако актер серьезно задумался о том, чтобы закончить свою картеру в кино и сосредоточиться на других аспектах жизни, которых в жизни Арни и так достаточно.

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