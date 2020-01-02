Є й інші аспекти: Арнольд Шварценеггер зробив сумну заяву

Арнольд Шварценеггер (фото: instagram.com/schwarzenegger)

Голлівудський актор здивував своїх фанатів сумною звісткою

Зірка Голлівуду Арнольд Шварценеггер вирішив закінчити свою акторську кар'єру. Як зазначає видання NewFormat, залізний Арні був шокований касовим провалом фільму "Термінатор: Темні долі".

72-річний актор Арнольд Шварценеггер так засмутився провалом останнього фільму, що задумався про те, щоб закінчити свою кінематографічну кар'єру. Перші два фільми фантастичної саги про боротьбу людини з машинами стали хітами і навіть отримали статус культових фільмів.

Після цього було знято ще чотири кінокартини і на думку критиків, кожен наступний фільм ставав гірше попереднього. Ймовірно, що сьомого фільму вже не буде.

Третя, четверта і п'ята частини "Термінатора" принесли студії і своєму творцеві Джеймсу Камерону дохід, і були надії на те, що і шоста частина стане успішною. Однак дива не сталося і фільм за перший місяць прокату зібрав всього 250 мільйонів доларів.

Термінатор: Темні долі - офіційний трейлер

На його створення пішло близько 180 мільйонів доларів, ще 50 на рекламу. Половину касових зборів йде кінотеатрам, друга половина – студії. Фільм був визнаний збитковим.

Джерела з оточення Арнольда Шварценеггера розповіли, що актор був вражений провалом. Він висловив думку, що для нового покоління глядачів історія про Термінатора вже не так актуальна, бо шостий фільм був визнаний найгіршим.

Проте актор серйозно задумався про те, щоб закінчити свою кар'єру в кіно і зосередитися на інших аспектах життя, яких в житті Арні і так достатньо.