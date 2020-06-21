Есть другая причина: врачи выяснили происхождения рака легких у некурящих

Онкологические заболевания легких могу возникать даже у тех людей, которые никогда не курили. Ученым удалось найти причину развития такого рака во время нового исследования.

Как сообщили специалисты медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете в США, они собирались выяснить в ходе исследования, почему рак легких и хроническая обструктивная болезнь легких развивается также у тех пациентов, у которых не было вредной привычки. Результаты исследования были опубликованы на сайте медицинского центра.

Ученые выяснили, что около 25% случаев хронической обструктивной болезни легких диагностируется у пациентов, которые никогда не курили. Основная причина развития заболевания –наличие небольших по размеру дыхательных путей относительно объема легких.

Для заключения исследователи изучили данные о здоровье 6500 пожилых людей и выяснили, что развитие заболеваний легких в 8 раз выше у тех пациентов, которые живут с патологией. Проблемы с органами дыхания обычно у таких пациентов начинались еще в раннем детстве и с возрастом они развивались и усугублялись. При этом такие пациенты никогда в жизни не пробовали сигареты.

В классической медицине считается, что снижение функции легких происходит из-за воздействия внешних раздражителей, к которым относятся курение и плохая экологическая обстановка. Однако исследование показало, что люди со здоровым образом жизни также находятся в зоне риска из-за врожденных патологий.

Как показала статистика, кроме хронических обструктивных болезней легких, у пациентов может развиваться эмфизема, хронические бронхиты, а также онкология. И основная причина – уменьшение вдыхаемого потока воздуха из-за патологии размеров дыхательных путей.

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