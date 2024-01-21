UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Друга половина зими подарує п'яти знакам Зодіаку неймовірну удачу: пощастить в усьому

Кому чекати на диво (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Друга половина зими приємно вразить представників п'яти знаків Зодіаку. Вони матимуть рідкісний шанс і точно повірять у диво.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Slovofraza.

Стрілець

Друга половина зими стане для вас часом, коли ви отримаєте творчу наснагу і зможете реалізувати всі свої ідеї. Ви точно отримаєте підтримку та навіть зможете отримати надійних союзників. Вірте у себе і чекайте на дива, вже найближчим часом ви зможете розбагатіти.

Рак

Наприкінці січня та протягом усього лютого ви будете насолоджуватися гармонією. Ніщо не змусить вас сумувати, погані події та неприємності обійдуть вас стороною. Проводьте час із близькими та реалізуйтесь у кар'єрі. На вас чекає чудовий період для зльоту на вершину успіху, пощастить буквально в усьому.

Близнюки

Ви зможете розширити свій світогляд, перед вами відкриється чимало нових можливостей. На вас чекають великі успіхи в кар'єрі, можете чекати на прибуток до кінця зими. Однак будьте уважні до деталей, не дозволяйте собі втратити рідкісний шанс через безтурботність.

Козеріг

На вас чекають неймовірні зміни. Друга половина зима приємно здивує і навіть змусить повірити у диво, адже інакше назвати ті події, які відбуватимуться з вами, дуже складно. Довіртеся долі та насолоджуйтесь своїм везінням. Однак не забувайте про роботу, там на вас також чекають приємні сюрпризи.

Лев

У вас з'явиться чимало вільного часу, який варто присвятити саморозвитку і самовираженню. Не бійтеся голосно себе заявити. Вам дуже пощастить у творчих починаннях. Якщо хвилюэтеся - попросіть пораду у друзів, вони вас підтримають.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскоп