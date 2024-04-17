UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Друг Дмитра Капранова розповів про причину його смерті

Дмитро Капранов помер від серцевого нападу (скриншот із відео)
Автор: Василина Копитко

16 квітня на 57-му році життя раптово помер публіцист і громадський діяч Дмитро Капранов. Його друг Сашко Лірник розповів, що стало причиною передчасної смерті літератора.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Oboz.ua.

Що стало причиною передчасної смерті Дмитра Капранова

"Дмитро мав проблеми з серцем, хворів. Ми всі переживали, але лікарі казали, що все нормально. А тут стало погано зранку - і все. Позавчора ми ще бачилися - він так жартував гарно", - розповів Лірник.

Також він зізнався, що обидва брати - і Дмитро, і Віталій були дуже рідні для нього.

"Мені абсолютно не хочеться зараз щось коментувати, просто скажу: що брати Капранови - це частина мого Всесвіту. Мені настільки гірко, що не годен зараз навіть підібрати слова… Для мене Україна - це вони", - розповів друг Капранових.

Лірник також додав, що до братів він завжди міг звернутися по допомогу, вони завжди були його готові підтримати та вислухати.

"У нас стільки пригод було в житті - вони дуже легкі на підйом. Я не знаю, що казати… Разом із Дмитром йде частина моєї душі", - заявив Лірник.

 

Додамо, що прощання із Дмитром Капрановим відбудеться 18 квітня у Михайлівському Золотоверхому соборі об 11 годині. Літератора похоронять на Байковому кладовищі.

Дмитра поховають на Байковому кладовищі (скриншот)

Читайте РБК-Україна в Google News
Помер