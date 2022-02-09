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Дрожжевое тесто по рецептам наших бабушек. Всплыли секреты из старой кулинарной книги

Автор: Светлана Мащенко

Дрожжевого теста многие кулинары побаиваются из-за длительности приготовления, состоящего из нескольких этапов, а также множества нюансов, которые нужно учитывать при замешивании и формировании ваших пирожков, булочек, пирогов и прочих вкусностей. Но не все так страшно, как может показаться.

Секреты готовки теста мы нашли в книге "Солодке печиво" самого известного украинского кулинара Дарии Цвек.

Следуйте этим советам наших бабушек, и никаких проблем с тестом у вас не будет

Берите всегда свежие дрожжи, а муку просеивайте перед началом готовки.

Тесто можно готовить двумя способами - опарным и безопарным.

Для приготовления опары измельченные дрожжи (в наше время можно взять сухие) нужно залить жидкостью (вода или молоко), добавить сахар, желтки и муку.

Жидкость для разведения дрожжей должна быть температуры 25-30 градусов.

Лучше всего бродят дрожжи будут на молочной опаре.

Опара готова, когда она подошла в три раза и покрылась пузырьками.

В готовую опару добавьте остальные ингредиенты по рецепту, хорошо вымесите и "выбивайте", пока тесто не начнет легко отставать от рук. В конце замеса добавьте жир. После чего поставьте на 1,5-2 часа для повторного брожения. За время которого тесто нужно 1-2 раза перемесить.

Тесто будет готово, когда оно увеличится в 1,5-2 раза и станет пышным и эластичным.

Для безопарного теста дрожжи (в брикетах) нужно посыпать сахаром, а когда они распустятся, добавить остальные ингредиенты по рецепту, замесить, поставить в теплое место на 0,5-1 часа для брожения, перемешав за это время 2-3 раза.

Формируя из теста изделия, делайте их одинаковыми по размеру, иначе они будут неравномерно пропекаться.

Сформированные изделия кладите на смазанный жиром или застеленный бумагой лист и ставьте его в теплое место, чтобы подошло.

Чтобы придать изделиям красивый внешний вид, за 2-3 минуты до выпекания смажьте их яйцом, смешанным с маленьким количеством воды или белком.

Во время выпекания поддерживайте в духовке стабильную температуру, ведь при недостаточном нагреве тесто перерастет, а при перегреве не успеет как следует подойти.

Хорошо пропеченное тесто отстанет от листа или формы, если они застелены промазанной (пергаментной) бумагой. Если изделие сложно отделить, лист или форму оберните 2-3 раза мокрым полотенцем или подержите над паром. Изделия из дрожжевого теста разрезайте, когда они остынут.

Кто такая Дарья Цвек

Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Ее книги становились бестселлерами - всего было продано более 5 млн экземпляров. А книгу "Солодке печиво", из которой взят рецепт, переиздавали девять раз.

Ранее мы писали, как приготовить макаронную бабку по рецепту Дарии Цвек.

Также сообщалось, как приготовить творожную запеканку по простому рецепту.

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