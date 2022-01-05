В Дрогобыче из-за гирлянды произошел пожар в квартире и пострадала женщина: как уберечься от ЧП

Сам инцидент произошел вчера вечером в квартире на первом этаже дома на улице Коновальца, 15/1. Когда начался пожар, в квартире находилась женщина (1994 года рождения) со своим ребенком. го

"Почувствовав неприятный запах и увидев возгорание в комнате, женщина пыталась самостоятельно потушить пожар. Но поняв, что самостоятельно не справится, не теряя времени выбежала с ребенком на руках к соседям", - говорится в публикации.

Прибывшие пожарники - 2 единицы спецтехники и 8 человек личного состава - в специальных защитных масках из-за значительного задымления приступили к тушению огня. Вскоре пламя локализовали и полностью ликвидировали, однако в результате пожара огнем были уничтожены вещи домашнего обихода на площади 4 квадратных метра.

Хозяйку квартиры госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу, так как она в результате пожара отравилась продуктами горения. Ребенок, к счастью, в медицинской помощи не нуждался.

Как выяснилось на месте происшествия, вероятной причиной пожара могла стать включенная гирлянда, которой была украшена мебель в спальне, рассказали в ГСЧС. Все обстоятельства возникновения возгорания сейчас устанавливают правоохранители.

В Дрогобыче из-за гирлянды произошел пожар в квартире (фото: lv.dsns.gov.ua)

Как уберечься от пожаров из-за гирлянд

Спасатели призвали быть бдительными с гирляндами, которые являются одним из атрибутов зимних праздников, и напомнили простые правила использования новогодних электрических украшений, которые смогут сохранить вас и ваших детей от опасности и непредсказуемых ситуаций:

применяйте электрические гирлянды только заводского изготовления;

обязательно проверьте исправность электрического провода, его изоляцию;

в случае, если вы заметили какую-то неисправность гирлянды - появилось мигание лампочек, искрение, сильный нагрев провода, - не пользуйтесь им;

не оставляйте включенную гирлянду без присмотра.

"Просим вас ответственно относиться к жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить в Службу спасения "101"", - отметили в ГСЧС.