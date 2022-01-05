У Дрогобичі через гірлянду сталася пожежа в квартирі і постраждала жінка: як уберегтися від НС

Сам інцидент стався вчора ввечері в квартирі на першому поверсі будинку на вулиці Коновальця, 15/1. Коли почалася пожежа, у квартирі перебувала жінка (1994 року народження) зі своєю дитиною.

"Відчувши неприємний запах і побачивши загоряння в кімнаті, жінка намагалася самостійно загасити пожежу. Але зрозумівши, що самостійно не впорається, не гаючи часу вибігла з дитиною на руках до сусідів", - йдеться в публікації.

Прибулі пожежники - 2 одиниці спецтехніки та 8 чоловік особового складу - у спеціальних захисних масках через значне задимлення приступили до гасіння вогню. Незабаром полум'я локалізували та повністю ліквідували, проте в результаті пожежі вогнем були знищені речі домашнього вжитку на площі 4 квадратних метри.

Господиню квартири госпіталізували в Дрогобицьку міську лікарню, оскільки вона в результаті пожежі отруїлася продуктами горіння. Дитина, на щастя, медичної допомоги не потребувала.

Як з'ясувалося на місці події, ймовірною причиною пожежі могла стати включена гірлянда, якою були прикрашені меблі в спальні, розповіли в ДСНС. Всі обставини виникнення загоряння наразі встановлюють правоохоронці.

У Дрогобичі через гірлянду сталася пожежа в квартирі (фото: lv.dsns.gov.ua)

Як уберегтися від пожеж через гірлянди

Рятувальники закликали бути пильними з гірляндами, які є одним з атрибутів зимових свят, і нагадали про прості правила використання новорічних електричних прикрас, що зможуть зберегти вас і ваших дітей від небезпеки та непередбачуваних ситуацій:

застосовуйте електричні гірлянди тільки заводського виготовлення;

обов'язково перевірте справність електричного проводу, його ізоляцію;

в разі, якщо ви помітили якусь несправність гірлянди - з'явилося миготіння лампочок, іскріння, сильне нагрівання проводу, - не користуйтеся нею;

не залишайте увімкнену гірлянду без нагляду.

"Просимо вас відповідально ставитися до життя і життя своїх рідних і в разі небезпеки дзвонити в Службу порятунку "101"", - зазначили в ДСНС.