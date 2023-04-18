У Дрогобичі за проїзд на кладовище бабусі загиблого захисника вимагають гроші: спалахнув скандал

Хвиля обурень у дрогобицьких пабліках піднялася після повідомлень у мережі, що охоронець цвинтаря, розташованого на вулиці Орлика, не пропустив безоплатно на територію автомобіль, на якому підвозили жінку похилого віку до могили її онука, 24-річного бійця ЗСУ Романа Яцини, який загинув на війні.

Внучка бабусі Сніжана Яцина зазначала, що їй не шкода заплатити 20 гривень (саме така такса встановлена за проїзд на легковику), але "хіба так має бути?"

"У мене бабуся, у якої болять ноги, і далеко йти важко, яка щодня їздить на могилу до онука, який загинув у 24 роки, віддавши життя за Україну та наш спокій! На кладовищі за це беруть гроші, цитуючи "а що військовий, мені нема різниці до кого ви їдете", "ми повинні пропускати військових, а не їхніх родичів!" - написала жінка в соцмережі.

Фото: скрін посту facebook.com/groups / Дрогобич і дрогобичани

Під постом невдовзі з'явилася маса коментарів із критикою подібної практики.

На ситуацію звернули увагу представники Дрогобицької міської ради. У мерії пояснили, що рішення про запровадження плати за в'їзд на цвинтар приймалося з метою врегулювання руху транспорту та обумовлене необхідністю благоустрою території.

"Ми всі прагнемо європейських цінностей і порядків. Тому всі, без винятку, повинні дотримуватись встановлених правил. Платний в'їзд запровадили в першу чергу з метою забезпечення порядку на території кладовища і практика показала, що це працює", - розповіли в міськраді.

Також у Дрогобицькій мерії додали, що такий благоустрій триває, щоб "територія цвинтаря була затишною та впорядкованою, а рідні померлих могли помолитися на могилі в тиші та спокої".

За проїзд на легковику стягують плату 20 гривень, а для великих автомобілів, які займаються встановленням пам'ятників, такса становить 120 гривень.

Не платити можуть люди похилого віку, військовослужбовці ЗСУ та особи з проблемами опорно-рухового апарату, уточнили в Дрогобицькій міськраді.

Оплата провадиться прямо на в'їзді на територію кладовища, де стоїть охоронець з касовим апаратом. Проїзд похоронної процесії - безкоштовний.