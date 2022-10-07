У Дрогобичі в колишній катівні НКВС знайшли останки ще 24 жертв більшовицького терору (фото)

У Дрогобичі під Львовом на території колишньої тюрми НКВС було виявлено останки ще 24 закатованих жертв більшовицького терору.

Про це повідомили у прес-службі Дрогобицької міської ради.

Про моторошну знахідку поінформував керівник комунального підприємства "Доля" Святослав Шеремета. При цьому посадовець припускає, що їхня кількість може бути більшою.

На місці події побували перший заступник мера, депутати та чиновники міськради, які з пошуковцями обговорили подальшу процедуру ексгумації та поховання знайдених останків.

У Тюрмі на Стрийській у Дрогобичі, за словами вчених, істориків та очевидців подій, співробітниками НКВС було вбито понад 1200 людей.

"Загалом, у тюрмах Західної України з кінця червня до початку липня 1941 року кількість жертв становить понад 24 000", - розповіли у міськраді.

У Дрогобичі на території саду біля Тюрми на Стрийській знайшли ще 24 останки закатованих жертв НКВС (фото: drohobych-rada.gov.ua)

Як зазначив 7 жовтня у своєму Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, в основному серед виявлених нині останків 24 жертв НКВСників - люди молодого та середнього віку, яких свідомо та жорстоко стратили.

У в'язниці на Стрийській у Дрогобичі "червоні визволителі" утримували та піддавали тортурам людей у ​​1939 - 1941 роках. Очевидці тих подій стверджують, що закатованих в'язнів ховали у саду, який межує з меморіальним комплексом "Тюрма на Стрийській".

Останки жертв НКВС, виявлені на території колишньої катівні у Дрогобичі (фото: drohobych-rada.gov.ua)

Пошуки останків тут почалися 1989 року, і 1991-го виявили та перепоховали на Полі Скорботи 486 останків жертв НКВС.

У 2021 році відбулося поховання ще 78 останків, знайдених у саду біля меморіалу "Тюрма на Стрийській".

Більшість жертв НКВС, останки яких 6 жовтня виявили біля Тюрми на Стрийській у Дрогобичі - люди молодого та середнього віку (фото: drohobych-rada.gov.ua)