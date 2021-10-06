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Под Львовом обнаружили массовое захоронение убитых НКВД воинов УПА (фото)

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Львов, Среда 06 октября 2021 21:12
Под Львовом обнаружили массовое захоронение убитых НКВД воинов УПА (фото) Фото: под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (facebook.com/Мемориально-поисковый центр "Доля")
Автор: Styler

Во Львовской области во время поисково-эксгумационных работ вблизи села Соколовка обнаружили массовое захоронение воинов УПА. Были найдены останки 15 мужчин и 1 женщины.

Об этом сообщает Мемориально-поисковый центр "Доля" на своей странице в Facebook.

Большинство мужчин погибли в молодом возрасте, в результате огнестрельных ран, полученных в бою.

Под Львовом обнаружили массовое захоронение убитых НКВД воинов УПА (фото)

Под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (фото: facebook.com/Мемориально-поисковый центр "Доля")

При этом в нескольких погибших обнаружены травмы, нанесенные тупым предметом, которые могли быть получены незадолго до смерти, или в момент смерти.

Под Львовом обнаружили массовое захоронение убитых НКВД воинов УПА (фото)

Под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (фото: facebook.com/Мемориально-поисковый центр "Доля")

"По результатам антропологических исследований можно сделать вывод, что удары наносили в голову и лицо тупым предметом, или прикладом винтовки. Как правило, таким образом вели себя НКВДисты с задержанными, или ранеными воинами", - говорится в сообщении.

Под Львовом обнаружили массовое захоронение убитых НКВД воинов УПА (фото)

Под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (фото: facebook.com/Мемориально-поисковый центр "Доля")

Эксперты говорят, что тела погибших воинов УПА забрали с поля боя и хаотично сбросили в яму. У нескольких бойцов нашли мелкие личные вещи.

Под Львовом обнаружили массовое захоронение убитых НКВД воинов УПА (фото)

Под Львовом нашли массовое захоронение воинов УПА (фото: facebook.com/Мемориально-поисковый центр "Доля")

Напомним, в Одессе обнаружили один из самых крупных могильников жертв НКВД. Эксперты раскопали 29 могильников. Место указал местный историк Александр Бабич, который нашел в румынских архивах материалы о массовых расстрелах и захоронениях НКВД в 1930-х годах.

Мы также писали о том, что первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как его дядю расстреляли НКВДисты по доносу одного из сослуживцев.

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Львов НКВД
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