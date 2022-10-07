В Дрогобыче в бывшей тюрьме НКВД нашли останки еще 24 жертв большевистского террора (фото)

В Дрогобыче под Львовом на территории бывшей тюрьмы НКВД были обнаружены останки еще 24 замученных жертв большевистского террора.

Об этом сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.

О жуткой находке проинформировал руководитель коммунального предприятия "Доля" Святослав Шеремета. При этом чиновник предполагает, что их количество может быть больше.

На месте происшествия побывали первый заместитель мэра, депутаты и чиновники горсовета, которые с поисковиками обсудили дальнейшую процедуру эксгумации и захоронения найденных останков.

В Тюрьме на Стрыйской в ​​Дрогобыче, по словам ученых, историков и очевидцев событий, сотрудниками НКВД было убито более 1200 человек.

"В общем, в тюрьмах Западной Украины с конца июня до начала июля 1941 года количество жертв составляет более 24 000", - рассказали в горсовете.

В Дрогобыче на территории сада возле Тюрьмы на Стрыйской нашли еще 24 останков замученных жертв НКВД (фото: drohobych-rada.gov.ua)

Как отметил 7 октября в своем Facebook глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, в основном среди обнаруженных нынче останков 24 жертв НКВДистов - люди молодого и среднего возраста, которых сознательно и жестоко казнили.

В тюрьме на Стрыйской в ​​Дрогобыче "красные освободители" удерживали и казнили людей в 1939 - 1941 годах. Очевидцы тех событий утверждают, что замученных заключенных хоронили в саду, граничащем с мемориальным комплексом "Тюрьма на Стрыйской".

Останки жертв НКВД, обнаруженные на территории бывшей тюрьмы в Дрогобыче (фото: drohobych-rada.gov.ua)

Поиски останков тут начались в 1989 году, и в 1991-м обнаружили и перезахоронили на Поле Скорби 486 останков жертв НКВД.

В 2021 году произошло захоронение еще 78 останков, найденных в саду возле мемориала "Тюрьма на Стрыйской".

Большинство жертв НКВД, останки которых 6 октября обнаружили возле Тюрьмы на Стрыйской в Дрогобыче - люди молодого и среднего возраста (фото: drohobych-rada.gov.ua)