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Без дріжджів і цукру: рецепт дієтичної паски для тих, хто піклується про фігуру

Середа 10 квітня 2024 18:33
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Без дріжджів і цукру: рецепт дієтичної паски для тих, хто піклується про фігуру Як приготувати смачну дієтичну паску (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Лілія Цвіт

Для тих, хто піклується про свою фігуру, можна приготувати справжню дієтичну паску. В рецепті такої випічки абсолютно немає цукру, пшеничного борошна та дріжджів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал української кулінарки Лілії Цвіт.

Що знадобиться

Це ідеальний рецепт для тих, хто не споживає цукру та пшеничного борошна.

"Ви будете здивовані, що низькокалорійна корисна паска з простих продуктів може бути такою смачною. Як на мене, то це чудова ідея дієтичної паски", - зазначила Лілія Цвіт.

Для приготування знадобляться такі продукти:

  • банани - 2 шт.
  • яйця курячі - 4 шт.
  • какао-порошок - 4 ч.л
  • стевія - 8 ч.л
  • рисове борошно - 4 ст.л
  • розпушувач - 2 ч.л
  • родзинки - 10 г
  • лимон, цедра - 1 ст.л
  • чорний шоколад - 100 г
  • вершки 33% - 100 мл

Спосіб приготування

Спочатку у миску потрібно покласти нарізані банани, яйця, стевію, рисове борошно, какао-порошок і розпушувач. Все перебийте блендером до однорідної маси.

Далі додайте цедру лимона і просушені родзинки. Готову масу розподіліть по формах.

Відправте форми з тістом у духовку, розігріту до 180°C, на 20-30 хвилин.

Для глазурі шматочки шоколаду залийте гарячими вершками, перемішайте до однорідної маси і змастіть готові паски. Прикрасити паски можна сухофруктами.

Без дріжджів і цукру: рецепт дієтичної паски для тих, хто піклується про фігуруБез дріжджів і цукру: рецепт дієтичної паски для тих, хто піклується про фігуруБез дріжджів і цукру: рецепт дієтичної паски для тих, хто піклується про фігуруБез дріжджів і цукру: рецепт дієтичної паски для тих, хто піклується про фігуруБез дріжджів і цукру: рецепт дієтичної паски для тих, хто піклується про фігуруБез дріжджів і цукру: рецепт дієтичної паски для тих, хто піклується про фігуруБез дріжджів і цукру: рецепт дієтичної паски для тих, хто піклується про фігуруБез дріжджів і цукру: рецепт дієтичної паски для тих, хто піклується про фігуруБез дріжджів і цукру: рецепт дієтичної паски для тих, хто піклується про фігуруБез дріжджів і цукру: рецепт дієтичної паски для тих, хто піклується про фігуруРецепт дієтичної паски (скриншот)

Раніше ми повідомляли, як приготувати смачну паску, яка тане в роті і довго не черствіє.

Також ми писали, що можна робити з залишками паски.

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Пасха Рецепти Приготування Паски
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