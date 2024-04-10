Без дрожжей и сахара: рецепт диетической паски для тех, кто заботится о фигуре

Для тех, кто заботится о своей фигуре, можно приготовить настоящую диетическую паску. В рецепте такой выпечки совершенно нет сахара, пшеничной муки и дрожжей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал украинской кулинарки Лилии Цвит.

Что понадобится

Это идеальный рецепт для тех, кто не потребляет сахар и пшеничную муку.

"Вы будете удивлены, что низкокалорийная полезная паска из простых продуктов может быть такой вкусной. По-моему, это замечательная идея диетической паски", - отметила Лилия Цвит.

Для приготовления понадобятся следующие продукты:

бананы - 2 шт.

яйца куриные - 4 шт.

какао-порошок - 4 ч.л

стевия - 8 ч.л

рисовая мука - 4 ст.л

разрыхлитель - 2 ч.л

изюм - 10 г

лимон, цедра - 1 ст.л

черный шоколад - 100 г

сливки 33% - 100 мл

Способ приготовления

Сначала в миску нужно положить нарезанные бананы, яйца, стевию, рисовую муку, какао-порошок и разрыхлитель. Все перебейте блендером до однородной массы.

Далее добавьте цедру лимона и просушенные изюм. Готовую массу распределите по формам.

Отправьте форму с тестом в духовку, разогретую до 180°C, на 20-30 минут.

Для глазури кусочки шоколада залейте горячими сливками, перемешайте до однородной массы и смажьте готовые паски. Украсить паски можно сухофруктами.

Рецепт диетической паски (скриншот)