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Без дрожжей и сахара: рецепт диетической паски для тех, кто заботится о фигуре

Среда 10 апреля 2024 18:33
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Без дрожжей и сахара: рецепт диетической паски для тех, кто заботится о фигуре Как приготовить вкусную диетическую паску (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Лилия Цвит

Для тех, кто заботится о своей фигуре, можно приготовить настоящую диетическую паску. В рецепте такой выпечки совершенно нет сахара, пшеничной муки и дрожжей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал украинской кулинарки Лилии Цвит.

Что понадобится

Это идеальный рецепт для тех, кто не потребляет сахар и пшеничную муку.

"Вы будете удивлены, что низкокалорийная полезная паска из простых продуктов может быть такой вкусной. По-моему, это замечательная идея диетической паски", - отметила Лилия Цвит.

Для приготовления понадобятся следующие продукты:

  • бананы - 2 шт.
  • яйца куриные - 4 шт.
  • какао-порошок - 4 ч.л
  • стевия - 8 ч.л
  • рисовая мука - 4 ст.л
  • разрыхлитель - 2 ч.л
  • изюм - 10 г
  • лимон, цедра - 1 ст.л
  • черный шоколад - 100 г
  • сливки 33% - 100 мл

Способ приготовления

Сначала в миску нужно положить нарезанные бананы, яйца, стевию, рисовую муку, какао-порошок и разрыхлитель. Все перебейте блендером до однородной массы.

Далее добавьте цедру лимона и просушенные изюм. Готовую массу распределите по формам.

Отправьте форму с тестом в духовку, разогретую до 180°C, на 20-30 минут.

Для глазури кусочки шоколада залейте горячими сливками, перемешайте до однородной массы и смажьте готовые паски. Украсить паски можно сухофруктами.

Без дрожжей и сахара: рецепт диетической паски для тех, кто заботится о фигуреБез дрожжей и сахара: рецепт диетической паски для тех, кто заботится о фигуреБез дрожжей и сахара: рецепт диетической паски для тех, кто заботится о фигуреБез дрожжей и сахара: рецепт диетической паски для тех, кто заботится о фигуреБез дрожжей и сахара: рецепт диетической паски для тех, кто заботится о фигуреБез дрожжей и сахара: рецепт диетической паски для тех, кто заботится о фигуреБез дрожжей и сахара: рецепт диетической паски для тех, кто заботится о фигуреБез дрожжей и сахара: рецепт диетической паски для тех, кто заботится о фигуреБез дрожжей и сахара: рецепт диетической паски для тех, кто заботится о фигуреБез дрожжей и сахара: рецепт диетической паски для тех, кто заботится о фигуреРецепт диетической паски (скриншот)

Раньше мы сообщали, как приготовить вкусную паску, которая тает во рту и долго не черствеет.

Также мы писали, что можно делать с остатками паски.

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