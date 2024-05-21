Дрижаки пробирають: 7 причин, чому є постійне відчуття холоду

Деякі люди можуть відчувати холод в руках та ногах за інших без будь-якої причини. Відчуття холоду в прохолодному кліматі - цілком нормальне, але якщо ви постійно маєте такий стан, можливо, є інша причина.

Про причини такого відчуття РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт про здоров'я Health .

Нервова анорексія

Нервова анорексія, розлад харчової поведінки, часто є причиною непереносність холоду.

Люди з нервовою анорексією мають меншу м'язову масу та менше жирової тканини, що призводить до чутливості до низьких температур.

До інших симптомів нервової анорексії належать:

депресивний стан;

сухість у роті;

суха, плямиста, жовтувата шкіра;

тонке волосяний покров;

погіршення пам'яті і когнітивних функцій;

витончення кісток.

Якщо є підозра на цей розлад, для подальшої діагностики та лікування варто звернутися до лікаря.

Зміна рівня цукру в крові

Гіпоглікемія, або низький рівень цукру в крові, також може викликати озноб. У людей з діабетом може розвинутися гіпоглікемія, якщо вони приймають занадто багато інсуліну або їдять недостатньо вуглеводів.

Серед інших причин гіпоглікемії:

незбалансована дієта;

довгі інтервали між прийомами їжі;

важка менструація.

Люди з гіпоглікемією також можуть відчувати нечіткість зору, сплутаність свідомості та слабкість.

Крім цього, ускладненням нелікованого високого рівня цукру в крові є периферична нейропатія, яка пошкоджує нерви в руках і ногах.

За словами Маргарити Рор, терапевтки з Медичного центру Лангоне в Нью-Йорку, при розвитку цього захворювання відчувається оніміння, а іноді й біль у руках і ногах.

Оскільки ці нерви також відповідають за надсилання сигналів до мозку щодо температурних відчуттів, руки і ноги можуть бути холодними.

Зневоднення

Неможливість зігрітися може бути ознакою того, що вам потрібно пити більше води. Рідина в організмі, яка допомагає регулювати температуру тіла, становить понад дві третини ваги вашого тіла.

Як зазначають дієтологи, вода утримує тепло, тож при зневодненні тіло стає більш чутливим до екстремальних температур.

Окрім відчуття холоду, до симптомів зневоднення належать:

сплутаність свідомості;

сеча темного кольору;

запаморочення;

сухість у роті та шкірі;

менше потовиділення та сечовипускання;

втома.

Гіпотиреоз

Постійне відчуття холоду є поширеним симптомом гіпотиреозу, що означає, що ваша щитовидна залоза виділяє низький рівень тиреотропного гормону.

Без належного рівня гормонів щитовидної залози метаболізм сповільнюється, що заважає виробляти достатню кількість тепла. До симптомів гіпотиреозу належать:

сухість волосся та шкіри;

випадіння або порідіння волосся;

важчі або нерегулярні менструації;

збільшення ваги без видимих причин.

Залізодефіцитна анемія

Залізодефіцитна анемія - одна з найпоширеніших причин постійного відчуття холоду. Адже залізо допомагає еритроцитам переносити кисень по всьому тілу для вироблення тепла.

Низький рівень заліза може сповільнити роботу щитовидної залози, що призводить до гіпотиреозу і змушує відчувати холод

Серед симптомів залізодефіцитної анемії:

ламкість нігтів;

труднощі з концентрацією уваги;

блідість шкіри;

задишка.

Нестача сну

Недосипання руйнує нервову систему, що може призвести до змін у системах організму, які регулюють температуру тіла.

Дослідження показали, що нестача сну може негативно вплинути на ваш метаболізм. А порушення метаболізму може призвести до відчуття холоду.

Хоча це може виправитися дотриманням режиму сну і достатньою кількістю відпочинку, при безсонні або інших розладах варто додатково звернутися по допомогу фахівця.

Поганий кровообіг

Порушення кровообігу, через яке кров не надходить до кінцівок, може бути причиною того, що руки і ноги холодні, а інші частини тіла - теплі.

Наприклад, хвороба Рейно спричиняє тимчасове звуження кровоносних судин у руках і ногах, коли вони відчувають холод.

Куріння і хвороби серця також можуть спричинити проблеми з кровообігом. Наприклад, захворювання серця призводить до того, що серце працює не так ефективно, а куріння звужує кровоносні судини.