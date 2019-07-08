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Такі дракони можуть наробити багато лиха: під Рівно затримали п'яного водія

STYLERЖиття    08.07.2019 - 19:00
Такі дракони можуть наробити багато лиха: під Рівно затримали п'яного водія
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

У чоловіка в крові виявлено 5 проміле алкоголю

У Рівненській області патрульна поліція затримала горе-водія, який був п'яний як чіп. Так, копи відреагували на сигнал, що надійшов від місцевих жителів. Після проходження алко-тесту, в крові чоловіка виявили 5 проміле алкоголю, повідомляють на сторінці поліції в Twitter.

Правоохоронці попереджають українських водіїв не сідати в такому стані за кермо автомобіля,через те, що можна наробити багато неприємностей і бід.

"Дракона Дейнеріс Тарґаріенвідшукали в Рівненській області! Патрульні оперативно зреагували на виклик місцевих жителів і затримали "вогнедихаючого" чоловіка з рекордними 5 проміле алкоголю в крові. Такі дракони можуть наробити багато невідворотних бід, тому побачивши їх - телефонуйте 102!" - сказано в повідомленні.

Такі дракони можуть наробити багато лиха: під Рівно затримали п'яного водіяСкріншот поста (twitter.com/patrolpoliceua)

Такі дракони можуть наробити багато лиха: під Рівно затримали п'яного водіяФото: П'яний водій в Рівненській області (twitter.com/patrolpoliceua)

У коментарях користувачі соцмережі поцікавилися, скільки це, якщо рахувати в пляшках горілки.

  • Скільки це в пляшках горілки?
  • Так він просто "візитку" вдома забув :) Шо ж ви такі бездушні і нерозуміючі!!
  • Штраф 69 гривень.

 

Такі дракони можуть наробити багато лиха: під Рівно затримали п'яного водіяСкріншот коментарів (twitter.com/patrolpoliceua)

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