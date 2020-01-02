Драка в Киеве: скорая не могла проехать из-за припарковавшегося авто

Драка в Киеве (фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве скорая не могла проехать из-за женщины на Ford Fiesta

В Киеве на бульваре Перова произошла драка водном из дворов дома. Инцидент случился после того, как автомобиль скорой помощи не смог проехать из-за припаркованной красной Ford Fiesta. Об этом говорится в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Когда авто медиков не смогло проехать, благодаря спецсигналам вышла владелица Fiesta, чтобы перепаковать свою машину. При этом мужчина, который хотел помочь медикам, начал ей угрожать, что разобьет стекло.

Когда женщина уже отъехала, он на ходу открыл двери и начал снова ей угрожать. Закончилось все тем, что на подмогу женщине вышел ее муж со своим другом и повалили угрожавшего мужчину на землю.

Драка в Киеве (фото: facebook.com/KyivOperativ)

После этого мужчина, который угрожал и оскорблял женщину, вызвал полицию. Также сообщается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Провокатор вызвал полицию, копы поняли, что тот, кто спровоцировал и вызвал, пообщались со всеми и уехали", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в комментарии к этому посту пользователь сети Тимофей Тишко написал, что был свидетелем ситуации и сейчас удивлен, что мужчину побили, а потом еще и обвинили во всем.

По его словам, мужчина действительно эмоционально обращался с женщиной, но это было справедливо, поскольку он все же помог проехать машине скорой помощи.

Скриншот с Facebook