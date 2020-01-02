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Бійка у Києві: швидка не могла проїхати через припарковане авто

STYLERЖиття    02.01.2020 - 14:17
Бійка у Києві: швидка не могла проїхати через припарковане авто
Бійка у Києві (фото: колаж РБК-Україна)

У Києві швидка не могла проїхати через жінку на Ford Fiesta

У Києві на бульварі Перова сталась бійка в одному з дворів будинку. Інцидент стався після того, як автомобіль швидкої допомоги не зміг проїхати через припарковану червону Ford Fiesta. Про це йдеться в групі "Київ Оперативний" у Facebook.

Коли авто медиків не змогло проїхати, завдяки спецсигналам вийшла власниця Fiesta, щоб перепакувати свою машину. При цьому чоловік, який хотів допомогти медикам, почав їй погрожувати, що розіб'є скло.

Коли жінка вже від'їхала, він на ходу відкрив двері і знову почав їй погрожувати. Закінчилося все тим, що на підмогу жінці вийшов її чоловік зі своїм другом і повалили чоловіка на землю.

Бійка у Києві: швидка не могла проїхати через припарковане авто

Бійка в Києві (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Після цього чоловік, який погрожував і ображав жінку, викликав поліцію. Також повідомляється, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Провокатор викликав поліцію, копи зрозуміли, що той, хто спровокував і викликав, поспілкувалися з усіма і поїхали", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що в коментарі до цього посту користувач мережі Тимофій Тишко написав, що був свідком ситуації і зараз здивований, що чоловіка побили, а потім ще й звинуватили у всьому.

За його словами, чоловік дійсно емоційно говорив з жінкою, але це було справедливо, оскільки він все ж допоміг проїхати машині швидкої допомоги.

Бійка у Києві: швидка не могла проїхати через припарковане авто

Скріншот з Facebook

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