Драка близнецов в утробе матери: в сети показали захватывающее видео

Драка близнецов (фото: коллаж РБК-Украина)

Близнецы устроили конфликт прямо в животе у матери

Драка близнецов произошла между сестрами-близнецами в утробе матери во время ультразвукового сканирования. УЗИ проводилось, когда женщина была на четвертом месяце беременности. Об этом сообщает Daily Mail.

Отец близнецов, 28-летний Тао, сказал, что данное видео было снято, когда он сопровождал свою жену на дородовом осмотре в конце прошлого года в китайском городе Иньчуань.

Он рассказал, что ему было забавно наблюдать за тем, как его еще нерожденные дочери боксируют друг с другом. Он снимал ультразвуковые кадры перед тем, как загрузить их в приложение для коротких видео Douyin. Видео быстро стало вирусным.

Драка близнецов (видео: YouTube/BSW TOPSTORIES)

Тао сказал, что он не ожидал, что его девочки "будут звездами интернета до рождения". Непослушные девочки родились здоровыми и получили прозвища "Вишня" и "Клубника" - в честь любимых фруктов их матери.

На данный момент видео получило более 2,5 миллионов лайков и 80 тысяч комментариев.

Стоит отметить, что отец семейства также рассказал, что один раз он видел, как одна из сестер обнимала другую, когда его жена проходила тест на амниотическую жидкость.

"Мы были так тронуты. Дети были такими маленькими, и они знали, как ухаживать друг за другом. Я верю, что они будут жить друг с другом в гармонии, когда вырастут", - сказал Тао.

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