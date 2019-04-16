ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Драка близнецов в утробе матери: в сети показали захватывающее видео

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 22:03
Драка близнецов в утробе матери: в сети показали захватывающее видео
Драка близнецов (фото: коллаж РБК-Украина)

Близнецы устроили конфликт прямо в животе у матери

Драка близнецов произошла между сестрами-близнецами в утробе матери во время ультразвукового сканирования. УЗИ проводилось, когда женщина была на четвертом месяце беременности. Об этом сообщает Daily Mail.

Отец близнецов, 28-летний Тао, сказал, что данное видео было снято, когда он сопровождал свою жену на дородовом осмотре в конце прошлого года в китайском городе Иньчуань.

Он рассказал, что ему было забавно наблюдать за тем, как его еще нерожденные дочери боксируют друг с другом. Он снимал ультразвуковые кадры перед тем, как загрузить их в приложение для коротких видео Douyin. Видео быстро стало вирусным.

Драка близнецов (видео: YouTube/BSW TOPSTORIES)

Тао сказал, что он не ожидал, что его девочки "будут звездами интернета до рождения". Непослушные девочки родились здоровыми и получили прозвища "Вишня" и "Клубника" - в честь любимых фруктов их матери.

На данный момент видео получило более 2,5 миллионов лайков и 80 тысяч комментариев.

Стоит отметить, что отец семейства также рассказал, что один раз он видел, как одна из сестер обнимала другую, когда его жена проходила тест на амниотическую жидкость.

"Мы были так тронуты. Дети были такими маленькими, и они знали, как ухаживать друг за другом. Я верю, что они будут жить друг с другом в гармонии, когда вырастут", - сказал Тао.

Напомним, что Меган Маркл проговорилась о свое малыше.

Ранее сообщалось, что доктор Комаровский рассказал, как быстро оказать первую помощь.

Число пострадавших из-за распыления газа в школе под Одессой возросло Кого родит Меган Маркл: неожиданное предсказание ясновидящей
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Китайпреступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь