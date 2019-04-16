Бійка близнюків в утробі матері: в мережі показали захоплююче відео

Бійка близнюків (фото: колаж РБК-Україна)

Близнюки влаштували конфлікт прямо в животі у матері

Бійка близнюків сталася між сестрами-близнюками в утробі матері під час ультразвукового сканування. УЗД проводилося, коли жінка була на четвертому місяці вагітності. Про це повідомляє Daily Mail.

Батько близнюків, 28-річний Тао, сказав, що дане відео було знято, коли він супроводжував свою дружину на допологовому огляді в кінці минулого року в китайському місті Іньчуань.

Він розповів, що йому було забавно спостерігати за тим, як його ще ненароджені дочки б'ються одна з одною. Він знімав ультразвукові кадри перед тим, як завантажити їх в програму для коротких відео Douyin. Відео швидко стало вірусним.

Бійка близнюків (відео: YouTube/BSW TOPSTORIES)

Тао сказав, що він не очікував, що його дівчинки "будуть зірками інтернету до народження". Неслухняні дівчатка народилися здоровими і отримали прізвиська "Вишня" і "Полуниця" - на честь улюблених фруктів їх матері.

На даний момент відео отримало понад 2,5 мільйонів лайків і 80 тисяч коментарів.

Варто зазначити, що батько сімейства також розповів, що один раз він бачив, як одна з сестер обіймала іншу, коли його дружина проходила тест на амніотичну рідину.

"Ми були так зворушені. Діти були такими маленькими, і вони знали, як доглядати одна за одною. Я вірю, що вони будуть жити одна з одною в гармонії, коли виростуть", - сказав Тао.

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