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Дождями зальет всю Украину, но начнет теплеть: где сегодня повысится температура

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в среду, 22 сентября, ожидается прохладная и почти во всех областях страны синоптики прогнозируют осадки.

Какая погода ждет украинцев, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны пройдут кратковременные дожди. Ночью в регионе от +4 до +8 градусов, днем ожидается от +9 до +12 градусов, местами +13 +14 градусов.

В южной части дожди будут идти только в Крыму, в остальных областях без существенных осадков. Ночная температура составит +6 +8 градусов, днем от +12 до +14 градусов. В Крыму дождь, ночью +7 +9 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

На севере страны будет холоднее всего. Синоптики прогнозируют дожди, ночью от +3 до +5 градусов, днем +7 +9 градусов.

В западных областях также пройдут кратковременные дожди. Ночью в регионе от +4 до +6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +9 +11 градусов.

В центральной части страны ожидаются дожди, ночью +4 +6 градусов, днем +8 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 22 сентября

Погода в Киеве

22 сентября в Киеве синоптики прогнозируют дождь. Ночью в столице ожидается от +4 до +6 градусов, днем столбики термометров покажут +7 +9 градусов.

Стоит отметить, что дожди в Киеве будут идти до конца этой недели, но уже с пятницы температура воздуха начнет повышаться, в воскресенье синоптики прогнозируют до +18 градусов.

Карта погоды в Киеве на 10 дней

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики прогнозируют первый снег в Украине.

А также рассказывали о том, что названа дата потепления в Украине.

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