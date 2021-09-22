Дождями зальет всю Украину, но начнет теплеть: где сегодня повысится температура

На востоке страны пройдут кратковременные дожди. Ночью в регионе от +4 до +8 градусов, днем ожидается от +9 до +12 градусов, местами +13 +14 градусов.

В южной части дожди будут идти только в Крыму, в остальных областях без существенных осадков. Ночная температура составит +6 +8 градусов, днем от +12 до +14 градусов. В Крыму дождь, ночью +7 +9 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

На севере страны будет холоднее всего. Синоптики прогнозируют дожди, ночью от +3 до +5 градусов, днем +7 +9 градусов.

В западных областях также пройдут кратковременные дожди. Ночью в регионе от +4 до +6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +9 +11 градусов.

В центральной части страны ожидаются дожди, ночью +4 +6 градусов, днем +8 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 22 сентября

Погода в Киеве

22 сентября в Киеве синоптики прогнозируют дождь. Ночью в столице ожидается от +4 до +6 градусов, днем столбики термометров покажут +7 +9 градусов.

Стоит отметить, что дожди в Киеве будут идти до конца этой недели, но уже с пятницы температура воздуха начнет повышаться, в воскресенье синоптики прогнозируют до +18 градусов.

Карта погоды в Киеве на 10 дней