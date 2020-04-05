Потепление до +20 и солнечно: прогноз на неделю

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ближе к выходным накроют дожди

Погода в Украине на следующей неделе будет преимущественно солнечной и теплой, только ближе к выходным ожидаются небольшие осадки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 6 апреля

Неделя начнется с благоприятных погодных условий. На всей территории страны будет сухо и солнечно. Температура воздуха в северных, восточных и южных областях будет колебаться от +11 до +14 градусов, в центре и на западе термометры покажут от +12 до +17. Ночью местами температура опустится до -1 градуса, а в среднем будет колебаться от 0 до +3.

Прогноз на 7 апреля

Во вторник дневная температура воздуха продолжит расти. Так, в западных областях термометры покажут от +15 до +20 градусов. На остальной территории температура будет колебаться от +12 до +15, на востоке от +10 до +13. Ночью прогнозируют до -2 градусов.

Прогноз на 8 апреля

В среду синоптическая ситуация останется почти неизменной. До +19 градусов воздух прогреется в центральных и западных областях, на остальной территории термометры покажут от +13 до +18 градусов. На Закарпатье температура удержится на уровне +20. Ночью минусовые показатели будут только на востоке: -1...-2 градуса. В остальных областях ночью от +1 до +5.

Прогноз на 9 апреля

В четверг в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой и Николаевской областях столбики термометров покажут +20 градусов тепла. На остальной территории воздух прогреется до +14...+18 градусов. Ночью также потеплеет - температура будет колебаться от +2 до +6 градусов, в Одесской области ночью до +8.

Прогноз на 10 апреля

В пятницу большую часть территории страны накроют небольшие осадки. Дожди обойдут только Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую, Волынскую, Львовскую и Закарпатскую области. Температура воздуха будет колебаться от +10 до +15, лишь на юге и востоке термометры покажут +15...+18 градусов тепла. Ночью прогнозируют от +2 до +6.

Напомним, ранее в ГСЧС рассказали о причине высокой загазованности воздуха в Киеве. Спасатели объяснили, что дело в слабом ветре и повышении температуры в приземном слое.