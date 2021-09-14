Дожди и похолодание: кому сегодня понадобятся зонты

На востоке страны будет тепло по-летнему, без осадков. Возможна небольшая облачность. Ночью в регионе от +9 до +13 градусов, днем прогреется до +23 +26 градусов, местами до +27 +28 градусов.

В южной части осадки не прогнозируются, небольшая облачность. Ночная температура воздуха будет колебаться от +11 до +14 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов, в Херсоне до +29 градусов. В Крыму сухо и солнечно, ночью +11 +13 градусов, днем +25 +27 градусов.

На севере начнет опускаться температура, но будет сухо и солнечно. Ночью +9 +11 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

В западной части страны пройдут кратковременные дожди, местами сильные – во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске и в Черновцах. Ночью в регионе ожидается от +10 до +13 градусов, днем столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов.

В центральной части страны сухо, небольшая облачность. Ночью от +8 до +12 градусов, днем ожидается от +22 до +24 градусов.

В Киеве 14 сентября без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью в столице +11 +13 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Стоит отметить, что уже в среду, 15 сентября, похолодание захватит почти все области Украины. Температура днем опустится до +18 +20 градусов. Теплее будет только на юге страны.

Карта погоды в Украине на вторник, 14 сентября