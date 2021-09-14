Дощі та похолодання: кому сьогодні знадобляться парасольки

На сході країни буде тепло по-літньому, без опадів. Можлива невелика хмарність. Вночі в регіоні від + 9 до +13 градусів, вдень прогріється до +23 +26 градусів, місцями до +27 +28 градусів.

У південній частині опади не прогнозуються, невелика хмарність. Нічна температура повітря коливатиметься від +11 до +14 градусів, вдень прогріється до +25 +27 градусів, у Херсоні до + 29 градусів. У Криму сухо і сонячно, вночі +11 +13 градусів, вдень +25 +27 градусів.

На півночі почне опускатися температура, але буде сухо і сонячно. Вночі + 9 +11 градусів, вдень від +20 до + 22 градусів.

У західній частині країни пройдуть короткочасні дощі, місцями сильні - у Львові, Тернополі, Івано-Франківську та в Чернівцях. Вночі в регіоні очікується від +10 до +13 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +21 до + 23 градусів.

У центральній частині країни сухо, невелика хмарність. Вночі від + 8 до +12 градусів, вдень очікується від +22 до + 24 градусів.

У Києві 14 вересня без істотних опадів, невелика хмарність. Вночі в столиці + 11 +13 градусів, вдень від +21 до + 23 градусів.

Варто відзначити, що вже в середу, 15 вересня, похолодання захопить майже всі області України. Температура вдень опуститься до + 18 + 20 градусів. Тепліше буде тільки на півдні країни.

Карта погоди в Україні на вівторок, 14 вересня