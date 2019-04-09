Дожди и ливни: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине в среду, 10 апреля, принесет дожди на значительную территорию страны. Однако циклон не слишком ухудшит температурную ситуацию, пишет Наталка Диденко.

Завтра хорошая погода ожидается на Востоке Украины, где в среду будет сухо и тепло - от +19 до +21 градуса.

В западных областях ожидается достаточно прохладная, как для апреля погода - от +8 до +14 градусов.

Синоптик пишет, что дожди будут выпадать периодически - с интервалами.

Погода в Украине 10 апреля принесет дожди (фото: pixabay.com)

Что касается столицы Украины, здесь 10 апреля ожидаются локальные дожди. Ночью +8... +10 градусов, днем +14... +16 тепла. В четверг, 11 апреля, в Киеве похолодает.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, сильные дожди пройдут на Юге Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Погода в Украине 10 апреля принесет дожди (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали, что в Украину идет теплая погода, которая продержится ближайшие дни. Хотя с 21 апреля она может ощутимо испортиться.

К слову, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.