Дожди и ливни: какие области накроет непогода

Погода в Украине в пятницу, 22 марта, приготовит неприятный сюрприз для тех, кто заждался настоящего весеннего тепла. Большую часть страны днем накроют умеренные дожди, а в некоторых областях - очень сильные. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер будет 7-12 метров за секунду, однако в регионах с дождями ожидаются порывы от 15 до 20 метров за секунду. А дневная температура будет существенно отличаться: если на Востоке ожидается от +5, то в южных областях воздух прогреется до +15 тепла.

На Западе страны умеренные дожди пройдут в значительной части региона, кроме Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой области и Закарпатья. Температура воздуха будет колебаться на отметках +9... +14 градусов.

В северных областях тоже дождливо, а в Сумской области днем ожидается сильный дождь. Температура воздуха - от +8 до +13 тепла. А на Сумщине - +6... +8 градусов.

Погода в Украине 22 марта принесет дожди и ливни (фото: pixabay.com)

В Центре Украины дожди пройдут везде, а столбики термометров покажут +8... +12 градусов.

На Востоке будут сильные дожди и довольно прохладно - от +5 до +7 градусов. Немного теплее будет в Донецкой области - от -7 до +9 градусов тепла.

В южных областях осадки не предусматриваются, воздух днем прогреется до +12... +15 градусов. На Херсонщине и Запорожье - прохладнее - от +9 до +11 выше нуля.

В Крыму будет солнечно, но не очень тепло - от +10 до +12 градусов.

В Киеве днем дождь, воздух прогреется до +9... +11 тепла, ветер будет порывистым - 15-20 метров за секунду.

Погода в Украине 22 марта принесет дожди и ливни (фото: meteo.gov.ua)

Ранее Наталья Диденко рассказала, какую погоду следует ожидать украинцам в конце марта. По словам синоптика, после 25 марта Украину накроет похолодание с ночными морозами до -4 градусов, возможен даже мокрый снег.

Также мы писали о том, какой будет погода в апреле и мае по прогнозу метеоролога Вазиры Мартазиновой. По ее словам, температура воздуха в конце весны превысит норму на 2-3 градуса.