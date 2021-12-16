Дожди и холод: синоптики рассказали, где будет мокро

На западе сегодня пройдут дожди. При этом в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях будет +2+4. В Ивано-Франковской и Черновицкой - +1+3.

В северной части Украины также дожди. В Черниговской области +2+4, а в Сумской - +1+3.

В центральных регионах без осадков. В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях +2+4. В Полтавской и Днепропетровской - +1+3.

На востоке дождя также не ожидается. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях будет +1+3.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха здесь будет немного выше, кроме Запорожской области, где ожидается +2+4. В Херсонской, Николаевской и Одесской областях +3+5.

В оккупированном Крыму также без дождя. Температура воздуха на полуострове составит +5+7.

В Киеве будет дождь. Воздух прогреется до +2+4. При этом будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 16 декабря (инфографика: meteo.gov.ua)